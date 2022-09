Fietser overleden na aanrijding door vrachtwagen op N70, vlak bij plek waar de 16-jarige Nikita het leven liet in 2018

De Antwerpsesteenweg (N70) in Oostakker is deels afgesloten in de richting van Gent, na een dodelijk ongeval met een fietser. Een vrouw van 62 werd door een vrachtwagen aangereden die de R4 wilde oprijden. Het ongeval gebeurde vlak bij de plek waar begin 2018 de 16-jarige Nikita omkwam toen ze naar school fietste. De werken om het kruispunt veiliger te maken zijn enkele maanden geleden begonnen.