Film van de week is Gouden Palm-winnaar "Triangle of sadness": voor mensen met een sterke maag

Charlbi Dean Kriek werd geboren op 5 februari 1990 in Kaapstad, Zuid Afika, en was amper zes toen ze haar eerste stapjes zette als model. Later verhuisde ze eerst naar Tokyo, en daarna naar de VS, waar ze gestaag timmerde aan een carrière als actrice. Ze speelde o.a. mee in de TV-serie "Black Lightning". Haar filmloopbaan leek met die Gouden Palm een definitieve vlucht te gaan nemen, maar we zullen nooit weten waar ze zou geland zijn. Op 29 augustus, nu bijna een maand geleden, werd ze thuis onwel. Haar vriend bracht haar in allerijl naar een ziekenhuis in New York. Daar overleed ze diezelfde dag. Een virale infectie in de longen werd haar fataal, meldde haar familie twee dagen later.