Brand in Brusselse nachtclub Madame Moustache onder controle

De brandweer is ter plaatse gekomen met vier brandweerwagens en drie autoladders. Doordat de plek moeilijk bereikbaar was en er instortingsgevaar was, moest de brandweer langs de Brandhoutkaai en langs de achterkant, via het Zaterdagplein, blussen. "De brand is nu volledig onder controle", klinkt het bij de brandweer. De oorzaak is voorlopig niet bekend.

"Iedereen werd geëvacueerd nog vóór de hulpdiensten ter plaatse waren", zegt Derieuw. "Er vielen dus geen gewonden." De opruimingswerken zullen volgens de brandweer van lange duur zijn.