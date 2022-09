Gestolen jetski van reddingsdienst teruggevonden op volle zee: "Wellicht vluchtelingen die naar Engeland wilden"

De jetski werd gestolen uit een afgesloten garage in Bredene en teruggevonden op volle zee in Nederland. Het lijkt erop dat twee illegalen de oversteken probeerden te maken naar Engeland, maar de weg kwijtraakten en stilvielen op volle zee. “Ze zitten ondertussen bij de politie in Rotterdam, waar ze een verklaringen zullen afleggen en de bevoegde diensten verder onderzoek voeren”, klinkt het bij de politie van Bredene/De Haan. "Op een later tijdstip zal dan bekeken worden hoe we de jetski opnieuw tot in Bredene krijgen." De politie van Bredene/De Haan is een onderzoek gestart.