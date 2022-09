Hackers blokkeren computers stad Geraardsbergen

Burgemeester Guido De Padt (Open VLD): "We hopen tegen maandagmiddag opnieuw operationeel te zijn. Misschien kan het al iets vroeger, maar het kan evengoed zijn dat we pas dinsdag weer kunnen opstarten. Tot dat moment zullen onze loketten niet geopend zijn en zullen e-mails met vertraging beantwoord worden. Dringende zaken kunnen telefonisch behandeld worden en ook het thuisloket blijft in werking omdat dat beveiligd is via je eID of Itsme"

"We gaan nu elke computer één voor één moeten onderzoeken om uit te maken of er een digitale besmetting gevonden wordt. Er zullen daar heel wat mensen mee bezig zijn, en we gaan ook externe firma's inschakelen die in die materie gespecialiseerd zijn", besluit burgemeester De Padt. Of er door de hackers ook gevoelige informatie is bemachtigd, zal het onderzoek moeten uitwijzen.