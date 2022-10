Heem vzw in Sint-Truiden vangt vanaf oktober opnieuw jongens op in hun beveiligd verblijf

Heem vzw startte begin dit jaar met de opvang van jongeren binnen de module 'veilig verblijf': twee groepen van 6 meisjes en 6 jongens. Limburgse jongeren die door de jeugdrechter een beschermende maatregel opgelegd krijgen, omwille van onveilig gedrag in andere instellingen of de maatschappij en die andere jeugdhulp weigeren, vinden een begeleidingsplaats in het Heem.

"Ze gaan in andere instellingen agressie gebruiken, vluchten of afhaken", zegt directeur Kristof Vervloesem. "In die andere organisaties wordt geprobeerd om dat terug vlot te krijgen, maar dat lukt niet altijd. En dan beslist de jeugdrechter dat het gevaar te groot wordt, en dat de jongeren naar ons moeten komen."