Hoe de Anderlechtse meerderheid zich terugtrok uit het circulatieplan: een reconstructie

Ook in de zomermaanden zijn er verschillende informatiemomenten met zowel burgers als handelaars, maar dat is niet het moment om grote wijzigingen te maken. Samen met de start van de zomervakantie wordt ook het plan voor de autoluwe wijk in Kuregem uitgerold. Kuregemnaren die in de loop van augustus uit vakantie terugkeren treffen betonblokken aan in hun straat.



Een reeks protestacties volgt: een petitie tegen het circulatieplan verzamelt bijna 6.000 handtekeningen, het comité Non Au Plan Good Move begint burgers te mobiliseren via sociale media en hier en daar schuiven burgers betonblokken opzij. Wanneer zelfs gemeenteraadslid Lotfi Mostefa (PS) de betonblokken vergelijkt met de blokken in de Gazastrook, klinkt ook de steun van de PS aan de burgers door - terwijl die partij in februari het akkoord ondertekende.



Twee meerderheidspartijen die vanaf het begin al enige twijfels hebben – Défi en Les Engagés – worden nu steeds zekerder van hun zaak en willen het plan stopzetten. "Veel burgers zeiden ons dat ze niet waren ingelicht.," zegt schepen Julien Milquet (Les Engagés). Zo klinkt het ook bij schepen Alain Kestemont (Défi): "Stel dat twintig procent van de burgers op de hoogte was, dan komt nog steeds tachtig procent van de bevolking voor een voldongen feit te staan."