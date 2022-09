Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt hebben data van digitale meters nodig om verbruik te voorspellen

De onderzoekers hopen door de artificiële intelligentie in te zetten dat de energiefacturen wat betaalbaarder worden. "Het enige wat we moeten weten is of je een particulier of een bedrijf bent, en of je zonnepanelen hebt of niet", gaat Koen Gilissen, onderzoekslector aan de PXL, verder. "Voor de rest maken we gebruik van de individuele data, zo kunnen we voor dat gezin de dag op voorhand al voorspellen wat hun verbruik zal worden. Op die manier kunnen ze hun energiebuffers zoals een batterij of zonnepanelen optimaal gaan inzetten zodat de energie ten volle benut wordt."