Na masterdiploma van 12-jarige Laurent: Wat is hoogbegaafdheid en is superslim zijn een geschenk?

“Het verhaal van Laurent is absoluut de uitzondering van de uitzondering van de uitzondering”, vertelt professor dr. Kathleen Venderickx in "Laat". Zij begeleidt hoogbegaafde kinderen en volwassenen. “Het is prachtig dat we zo’n talent in België mogen hebben, maar zijn verhaal mag niet de standaard zetten voor wat hoogbegaafdheid is. Dat zou veel hoogbegaafde kinderen geen goed doen.”