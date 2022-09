Jenevermuseum opent expo over stokerij Fryns, een van de grootste jeneverstokerijen uit de Hasseltse geschiedenis

"De familie Fryns is een hele grote familie", gaat Fryns verder. "Enkelen wonen op dit moment zelfs in het buitenland, maar speciaal voor deze expo keren ze terug naar Hasselt. De opening van de expo is echt een hoogdag voor onze familie, want de stokerij ligt ons nog steeds nauw aan het hart." In 1997 werd Fryns overgenomen door investeerders en daarna door Bruggeman die de stokerij verder uitbaatte in Gent. In 2018 kwam het bedrijf terug in handen van de familie Fryns. De vierde generatie, Michel Fryns, haalt de stokerij samen met zijn dochter Céleste op die manier terug naar Hasselt. Met de originele machines produceren ze traditionele Fryns-jenevers en gaan ze op zoek naar een nieuwe jeneverbeleving met cocktails en mocktails.