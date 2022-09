Jeugdtrainer Wout van Aert blikt vooruit naar WK: "Als hij wint, gaan er tranen vloeien"

Zondag is het zover. Dan is het wegrit voor de mannelijke profs op het WK Wielrennen in Australië, en René zit al op het puntje van zijn stoel. Samen met de andere fans gaat hij vanaf 2 uur ’s ochtends kijken in het plaatselijke sportcafé. “Voor mij is er maar één man en dat is van Aert. De tegenstand is natuurlijk groot, maar ik hoop dat alles in zijn plooi valt en dat hij wereldkampioen wordt”, klinkt het. “Als hij wint, denk ik dat er tranen gaan vloeien.”