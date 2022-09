Jonge boeren in Noord-Limburg hangen spandoeken op tegen uitbreidingsplannen Bosland: "Willen onze plek niet verliezen"

"Op dit moment is Bosland een samenwerkingen van verschillende partners, zoals de natuur, de landbouw en de horeca. Dat vind ik ook net de sterkte ervan, zie nu bijvoorbeeld de Boslandtrail", begint jonge boer Marnik van Ooijen uit Pelt. "Maar, als het nu een Nationaal Park wordt, vrezen we dat het evenwicht verstoord wordt. Nu gaan natuur en landbouw hand in hand, maar als het een Nationaal Park wordt, zal de natuur de bovenhand nemen in beslissingen."