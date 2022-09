Jongeren restaureren oude diesellocomotief in Dendermonde

De vereniging Stoomtrein Dendermonde Puurs heeft heel wat oude stoom- en dieseltreinen die wachten op restauratie en de vereniging komt altijd handen tekort. Daarom is de vereniging gestart met een jongerenwerking. Ruben Van Miegroet: "We hadden al heel wat jonge vrijwilligers en we wilden hen de kans geven om ook echt te werken aan de treinen. Daarom hebben we de jongerenwerking opgestart zodat de jongeren na school en in het weekend aan de treinen kunnen sleutelen. We zijn heel tevreden over hen, want ze verzetten een boel werk."