Kinderopvang Passendale tijdelijk dicht na klachten van ouders

Een kinderopvang in Passendale, bij Zonnebeke moet tijdelijk dicht na klachten van de ouders. De exacte aanleiding wil het agentschap Opgroeien niet kwijt, maar het vreest voor de veiligheid van de kinderen. "We weten dat het een ingrijpende maatregel is, maar het is noodzakelijk om de veiligheid van de kinderen te kunnen garanderen. Daarom is het de enige beslissing die we kunnen nemen", zegt Nele Wouters van het agentschap Opgroeien.