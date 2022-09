Waar wacht u op, Vlaamse regering, om de crisis in de kinderopvang aan te pakken? 

Ten tweede is er de verloning. Die is bijzonder laag. Het zou ons te ver leiden om de complexiteit van de verloning helemaal uit de doeken te doen, maar heel wat lonen in de sector liggen in de lijn van het Gewaarborgd Gemiddeld Maandelijks Minimuminkomen.

We spreken hier over bedragen van ongeveer 1.600 euro bruto per maand voor een voltijdse betrekking. Dit maakt de job als kindbegeleider, in combinatie met de hoge begeleider-kind ratio niet alleen zwaar, maar vooral ook onaantrekkelijk.

Lage lonen leiden tot een hoog personeelsverloop, tot de onmogelijkheid om hoger geschoolden aan te werven en daardoor tot schaarste van personeel. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat er nergens in de Vlaamse sociale sector zo veel personeel wordt gezocht als in de kinderopvang. In 2020 waren er niet minder dan 4.000 openstaande vacatures als kindbegeleider.