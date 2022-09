Steeds meer noodkreten van mensen die huur niet meer kunnen betalen: "Hopen dat Vlaamse regering met maatregelen komt" 

Bovendien vindt het Vlaams Huurdersplatform dat de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het fonds versoepeld moeten worden. "Nu is het zo dat je pas beroep kan doen op het fonds vanaf het moment dat je huurachterstal opgelopen is tot twee maanden. We vinden dat te lang", zegt Verstichele. "We denken dat het na één maand huurachterstal al mogelijk moet zijn om beroep te doen op het fonds, zodat dat de schulden niet blijven oplopen voordat er tot een oplossing gekomen wordt."