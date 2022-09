Monsterfacturen in de bus: "Ik betaal de factuur van mijn ouders en zet mijn eigen leven op pauze"

Jeroen Baets (35) werkt voor Energent, een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie die mensen helpt om hun verbruik te doen dalen. "Wij zien dagelijks mensen die aan het flippen zijn door de energiecrisis", zegt hij. "Mijn grootste frustratie is dat we nu in een situatie zitten waarin mensen veel te veel betalen, energieleveranciers woekerwinsten maken en de overheid wat zit te ploeteren in de marge." Volgens Jeroen moet dáár vooral ingegrepen worden. Hij is wel van mening dat de energieprijzen voor de crisis te laag waren. "Tussen 2014 en 2021 zijn we enorm verwend geweest met de gasprijzen. Voordien lagen die veel hoger, maar we zijn dat precies allemaal vergeten. Dat heeft mensen niet gestimuleerd om te renoveren of om minder te verbruiken." Een lichtpunt in deze crisis volgens Jeroen is dus wel dat we bewuster omgaan met ons verbruik, en dat is goed voor het klimaat. "Maar kwetsbare gezinnen zouden sowieso altijd gesteund moeten worden om de rekeningen betaalbaar te houden."