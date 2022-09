Allereerste hopoogst in Meetjesland is een succes: "Grond hier blijkt ideaal"

Hop of hoppe (Humulus Lupulus) kennen we natuurlijk als de plant waarvan de vruchten (hopbellen) gebruikt worden om bier van te maken. In de provincie Oost-Vlaanderen was het tot nu toe vooral de streek rond Aalst waar hop geteelt wordt. Maar voor het eerst is er ook een succesvolle oogst in Lovendegem, in het Oost-Vlaamse Meetjesland. Guy Bral heeft er een stuk grond waarop hij hop kweekt.