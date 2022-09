Regenboogzebrapad in Leopoldsburg wil diversiteit in de kijker zetten: "Klein maar kan toch een verschil maken"

Het regenboogzebrapad is een mooi symbool, maar wat doet de gemeente concreet voor de regenbooggemeenschap? “We werken samen met dienst diversiteit om alle genders en geaardheden uit de gemeente welkom te heten en te woord te kunnen staan. We willen ook graag een plek hebben in de toekomst waar mensen heen kunnen als ze thuis moeite hebben om hun verhaal kwijt te kunnen. Nu kunnen ze terecht in Hasselt, maar dat is niet altijd praktisch haalbaar. Om dat op te lossen, werken we samen met het Regenbooghuis Limburg vzw", legt Coenen uit.