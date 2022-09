Nieuwe Paulig-fabriek in Roeselare produceert jaarlijks 200 miljoen tortilla’s

In 1995 startte een lokale ondernemer met de productie van tortilla chips in een oude garage in Roeselare. 15 jaar later werd het bedrijf uit Roeselare een onderdeel van de Paulig Groep uit Finland die de voordelen zag van de site aan de Pildersweg en er fors in investeerde. In 2018 werd een volautomatisch magazijn geopend door Paulig en vandaag werd de nieuwe tortillafabriek feestelijk geopend. De fabriek zal onder meer tortilla’s produceren voor de merken Santa Maria en Poco Loco. Roeselare is één van de 13 vestigingen wereldwijd van het bedrijf. De nieuwe fabriek is goed voor één tiende van de totale tortilla-productie van de Paulig groep.