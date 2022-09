Ook gasbedrijf Fluxys boekt uitzonderlijke winsten, wat moet daarmee gebeuren?

Door de oorlog in Oekraine is het drukker geworden op de autosnelweg van Fluxys, omdat er meer gas over het Belgische netwerk passeert. Dat heeft te maken met onze geografische ligging. Vroeger liepen de gasstromen in Europa vooral van oost naar west: vanuit Rusland richting West-Europa. Nu het Russische gas grotendeels is weggevallen, lopen de gasstromen van west naar oost. Ons land is daarbij een belangrijke doorgangsregio. Gas wordt via pijpleidingen aangevoerd uit bijvoorbeeld Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk en via ons land doorgevoerd naar Duitsland en Nederland. Ook het gas dat via schepen wordt aangevoerd (zie verder), moet eerst door de "Belgische" pijpleidingen.