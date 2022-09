Waardevolle kalkgraslanden hersteld in Voeren en omgeving: "Zeldzame planten, vogels en vlinders zijn terug"

De natuur in Voeren en omgeving heeft de laatste jaren opvallend meer kansen gekregen. Daarbij is vooral gefocust op het herstel van kalkgraslanden, voedzame bodems met een enorme diversiteit aan planten en dieren. In 2014 startte daarvoor het LIFE-project Mosan, een samenwerking tussen 7 Waalse, Vlaamse en Nederlandse partners. Het was de bedoeling de biodiversiteit te beschermen en de natuur veerkrachtiger te maken met het oog op de klimaatverandering. De Europese commissie financierde het project met 16 miljoen euro.