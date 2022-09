"Petytje, wil je met me trouwen?": Jelle uit Woesten vraagt vriendin ten huwelijk met boodschap in maïsveld

Het was samen met zijn broer Jelle, dat Jonas de boodschap in het maïsveld uitreed. Tot middernacht is hij eraan bezig geweest. "Het land is 44 hectare groot, op het land kan je er niets van maken, maar vanuit de lucht dus wel", vertelt Jelle.

Bij Stephanie was er in eerste instantie vooral verbazing:"Ik ben heel erg geschrokken dat hij dat had gedaan, want dit heeft bloed zweet en tranen gekost." Of ze mekaar in de lucht in de armen zijn gevlogen? "Neen, na de vliegrit hebben we elkaar omhelst en gekust". De "Ja, ik wil" was gelukkig al eerder, hoog in de lucht, gevallen.