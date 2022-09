MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, professor economie Paul De Grauwe (London School of Economics) en de hoofdredacteur van De Tijd/ L’Echo Isabel Albers kijken uit naar de maatregelen van de Vlaamse regering in de strijd tegen de hoge energiefactuur, hebben het over de economische situatie en bespreken de gevolgen van de toespraak van Poetin.