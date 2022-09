Politie Leuven heeft tweede senioreninspecteur: “Hoop dat de oudere mensen zichzelf meer voorop gaan stellen”

Vandaag start Karolina Robbeets met haar nieuwe job als senioreninspecteur. Zij zal ter beschikking staan van de ouderen in Leuven. “De voornaamste taak van een senioreninspecteur is oudere mensen begeleiden”, vertelt Karolina. “Zo helpen we senioren omgaan met dementie of met eenzaamheid, of begeleiden we hun in een rouwproces.”