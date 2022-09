Politie Voorkempen geeft drugspreventieles aan 15-jarige leerlingen: "Opfrissen net wanneer het nodig is"

De lokale politie Voorkempen geeft al 25 jaar drugspreventielessen aan kinderen van het zesde leerjaar in scholen in Brecht, Malle, Schilde en Zoersel. “Daar is het specifiek gericht op het feit dat ze naar het middelbaar gaan en geven we mee welke soort drugs er zijn en dat ze slecht zijn”, zegt Hans Van Deuren, inspecteur bij Lokale Politie Voorkempen. “Maar we merken dat er vanuit de secundaire school ook veel vraag is.” Zo gaven scholen al aan dat ze lege capsules van lachgas op de toiletten vonden.