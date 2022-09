Iran start onderzoek naar dood van 22-jarige Amini en blokkeert de toegang tot sociale mediaplatformen 

Heel het land is momenteel in de ban van de protesten. Dat vertelt ook Irankenner Jafari Peyman in "De ochtend" op Radio 1. "Jongeren en vrouwen spelen een erg belangrijke leidende rol in de protesten", zegt Peyman. "Maar ook ouderen nemen deel. Groepen met etnische en religieuze verschillen komen samen en tonen solidariteit. De groepen worden ook steeds groter. Mogelijks gaat het om tienduizenden mensen, al blijft dat moeilijk om in te schatten." Veel betogers willen dat de overheid het verplicht dragen van een hoofddoek afschaft. De kans lijkt echter klein dat de huidige, erg conservatieve regering daaraan zal toegeven.