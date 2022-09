Vilvoordse schepen van Economie trekt aan de alarmbel: "Veel ondernemers dreigen failliet te gaan door energiecrisis"

"Ik krijg elke dag verschillende telefoontjes van kleine zelfstandigen die helemaal in paniek zijn en om hulp vragen", zegt schepen van Economie Didier Cortois. "Enerzijds worden ze geconfronteerd met extreem hoge afrekeningen en voorschotfacturen. Maar ze zien ook hun omzet dalen, omdat mensen minder geld uitgeven aan bijvoorbeeld restaurantbezoeken."

Dat bewijst ook het verhaal van NerdScape in Vilvoorde, een winkel met onder meer bordspellen en snoep in de Leuvensestraat. De zaakvoerders hebben twee jaar na de opening van de winkel het faillissement aangevraagd. "Het is niet meer haalbaar, we zien de verkoop elke maand dalen omwille van alle andere stijgende kosten", vertelt zaakvoerder Nick De Frangh. "Onze eigen kosten blijven ook maar stijgen. Op een half jaar tijd zagen we onze tussentijdse afrekening verdubbelen. Dus hebben we beslist om de boeken dicht te doen."