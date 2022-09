Scherpenheuvel-Zichem koopt gronden aan voor nieuw stadspark

Bij de realisatie zullen inwoners, omwonenden, jongeren en verenigingen die gebruik zullen maken van de site, geïnformeerd worden en ze kunnen ook mee bepalen hoe het toekomstig stadspark er uiteindelijk zal uitzien.

“Wat we nu gaan doen is een masterplan opstellen dat eigenlijk de grote indeling moet maken hoe we de ruimte gaan benutten”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). “We gaan bij de uittekening van die plannen de inwoners, maar ook de gebruikers en de verenigingen daar zeker in betrekken. Het zal ook nog een belangrijk dossier worden voor de volgende jaren omdat dat plan systematisch in verschillende deelprojecten in te vullen.”

De stad betaalde voor de gronden zo’n 720.000 euro aan de kerkfabriek.