Slachtoffers Borealiswerf getuigen: "We verkochten sieraden van onze vrouw en stukken grond, om smokkelaars te betalen" 

De arbeiders kwamen na maanden van omwegen – via India en Hongarije – terecht in Portugal. Tijdens de reis moesten de arbeiders hun paspoort afgeven en werden ze gehuisvest in bedenkelijke omstandigheden. “In Portugal verbleven we met 22 mannen in een huis. We kregen er geen geld, amper eten en er was slechts één toilet voor al die mensen”, vertelt Afruz. Werk en bijgevolg een inkomen was er niet. Pas in maart van dit jaar werden de arbeiders overgebracht naar België. Ook niet om in comfortabele omstandigheden te werken. “We werkten zes dagen op zeven. Een werkdag duurde 9 uur, ik kreeg daarvoor maximaal 1.100 euro per maand. Soms maar 1.000 euro”, zegt Afruz.