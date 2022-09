Premier De Croo roept Verenigde Naties in emotionele toespraak op tot solidariteit: "Moeten gewicht van de oorlog samen dragen"

Met het verhaal van Karina zet De Croo de teneur voor de rest van zijn speech, namelijk de oorlog in Oekraïne. Hij uit scherpe kritiek op Moskou. Dat is best opvallend, want Belgische politici hanteerden tot nu toe gewoonlijk redelijk diplomatieke taal tegenover Rusland. "Rusland is een oorlog begonnen die ons herinnert aan de donkerste uren van Europa. De verklaringen van de voorbije dagen en de dreiging om een nucleaire oorlog te ontketenen tegen een onafhankelijk land hebben de meedogenloosheid van Rusland opnieuw aangetoond. Het doet denken aan middeleeuwse barbarij, in plaats van aan de Russische grootsheid."

De Croo benadrukt de rol die de Verenigde Naties spelen in dit conflict. "Nooit meer oorlog, dat was de belofte. Nooit meer zouden scholen op Europese bodem gebombardeerd worden, nooit meer zouden ziekenhuizen een doelwit zijn. We moeten de principes van het VN-charter terug op de voorgrond zetten: territoriale integriteit en nationale soevereiniteit."