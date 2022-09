Ongewenste knipbeurt: drie showpaarden zijn manen en staarten plots kwijt

In een wei langs de Ledegemstraat in Moorsele heeft iemand in de nacht van maandag op dinsdag de manen en staarten van drie paarden kort geknipt. De paarden, Arabische volbloeden, lopen shows in het buitenland en daarbij zijn de manen en staarten van cruciaal belang. De eigenares is er het hart van in, want de manen en staarten van de paarden groeien erg traag. Wie er achter de ongewenste knipbeurt zit, is onduidelijk. De eigenares heeft een klacht ingediend bij de politie.