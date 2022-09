Stad Tienen vervangt schaatsbaan door klank- en lichtshow tijdens kerstperiode om energiekosten te drukken, oppositie uit kritiek

Maar op deze beslissing komt kritiek vanuit de oppositie in Tienen. Zij zijn verbaasd over de komst van het lichtspektakel. “We begrijpen dat in tijden van de energiecrisis geen schaatsbaan komt", zegt oppositielid Bernard Vandereyken (Tienen Vooruit!). "Dat is ook een correcte beslissing. Maar in tijden van energiecrisis vinden wij het niet kunnen dat er een lichtshow wordt georganiseerd."

Vandereyken wil dat de kost van het lichtspektakel voor andere zaken wordt gebruikt. "Wanneer we het kostenplaatje bekijken zien we dat de lichtshow ruim 60.000 euro kost voor amper drie dagen", stelt het gemeenteraadslid. "Dat is meer dan een schaatsbaan voor een ganse maand. Wij zouden liever hebben dat die 60.000 euro geïnvesteerd wordt in dringendere zaken."