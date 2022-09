Fietsersbond Regio Turnhout houdt met bezemstelen auto's op afstand 

De fietsers willen aandacht vragen door stokken op hun fiets te monteren die net een meter uitsteken. "Een afstand die vaak niet gerespecteerd wordt", aldus Van den Bosch. "Als je zelf veel fietst, merk je dat je in de goot wordt gereden of auto's snijden je de pas af bij het afslaan waardoor je hard moet remmen om er niet tegen te zitten. Als je met twee naast elkaar fietst in de bebouwde kom, komen auto's vaak echt vlak achter je hangen. Terwijl je dat perfect mag als fietser. "