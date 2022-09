Uitslaande brand in leegstaand gebouw vlak bij Centraal Station in Antwerpen: "Mijd omgeving"

"De brand is vanmorgen rond 05.45 uur uitgebroken in een leegstaand pand in de Vestingstraat", vertelt Willem Migom van de Lokale Politie Antwerpen. "De brandweer is nu volop bezig met het zoeken van de brandhaard, maar dat is niet evident door de ligging van het gebouw."

Het pand is gelegen achter andere gebouwen. "Onze manschappen konden het pand uiteindelijk via een gang bereiken. Voorlopig is het nog te gevaarlijk om naar binnen te gaan", vertelt Marie De Clercq van de brandweer Zone Antwerpen. "We krijgen bijstand van de civiele bescherming. Zij hebben een drone meegebracht en via die beelden kunnen we zien hoe het pand in elkaar zit."