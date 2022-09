Volksraadplegingen in vier Oekraïense regio’s over aanhechting bij Rusland gestart: "Draaiboek van een annexatie"

VRT NWS-journalist Rudi Vranckx is op dit moment in Dnipro, in de buurt van de bezette regio's, en vangt nu al signalen op over hoe de stemming gemanipuleerd wordt: "Op het Telegramkanaal van Melitopol (in Zaporizja, red.) verschijnen nu al berichten van mensen die zeggen dat ze thuis bezoek krijgen van iemand van een stembureau met de politie in het kielzog. Ik kan me moeilijk inbeelden dat je neutraal kan stemmen als er iemand naast je staat met een wapen in de aanslag", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1.