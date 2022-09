Vandaag opent het KMSKA na 11 jaar officieel weer de deuren: dit zijn de vijf tips van Chantal Pattyn

"Door slimme langdurige bruiklenen kwam een werk uit de superbe serie "Der Diagnostische Blick" van Tuymans in het KMSKA terecht. Dumas toont er "Give the people what they want". Een jonge, naakte vrouw maalt niet om de blikken die op haar gericht zijn. Het is alsof in die zaal een geheim genootschap tussen enkele titanen van de schilderkunst plaats vindt."