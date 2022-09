Al bijna vijftig mensen in Frankrijk opgepakt op verdenking van brandstichting na bosbranden van deze zomer

Uit een rapport van de Franse gendarmerie dat vandaag werd voorgesteld, blijkt dat er sinds deze zomer 48 mensen in Frankrijk zijn gearresteerd op verdenking van brandstichting. Twaalf van hen zijn al veroordeeld: de zwaarste straf - twee jaar gevangenisstraf - werd uitgesproken tegen een jonge man die in augustus werd gearresteerd en schuldig bevonden aan een reeks branden in de Gironde.