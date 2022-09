Vlad Van Mechelen uit Bertem pakt brons op WK wielrennen, vader Francis: "Kreeg midden in de nacht veel felicitaties"

In Wollongong is het 8 uur later dan in België en dus werd de wedstrijd in Belgische tijd 's nachts gereden. Maar dat hield Francis niet tegen om toch te kijken. “Ik heb de hele nacht voor de tv gezeten”, vertelt de trotse papa. "En ik was duidelijk niet alleen, want ik kreeg tijdens de wedstrijd en na afloop felicitaties van heel wat mensen. Het verbaasde mij dat er zoveel mensen wakker waren gebleven."