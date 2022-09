Volgens VN-rapport zijn er oorlogsmisdaden gepleegd in Oekraïne: "Geschrokken door omvang van executies"

De commissie, die opgesteld is vanuit de Verenigde Naties in maart dit jaar, heeft 27 steden en dorpen bezocht en meer dan 150 slachtoffers en getuigen geïnterviewd. Het onderzoek heeft zich in eerste instantie gefocust op de beginfase van de invasie, in februari en maart, in en rond onder andere Kiev, Tsjernihiv, Charkov en Soemi. "We hebben vernielde plaatsen geïnspecteerd, begraafplaatsen, detentie- en martelplaatsen en wapenresten geïnspecteerd en een groot aantal documenten en rapporten geraadpleegd", zei Erik Mose, voorzitter van de commissie.