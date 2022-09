Vrachtwagenchauffeur die inreed op buurtfeest in Nederland, had sporen van cocaïne in bloed

De vrachtwagenchauffeur had eerder deze maand in de Spaanse media laten weten dat hij ten tijde van het ongeluk een epileptische aanval had. Of dat inderdaad zo was, wordt nog onderzocht. Uit toxicologisch onderzoek is ondertussen wel gebleken dat de man sporen van cocaïne in het bloed had.

"Er is een aanwijzing geconstateerd voor de aanwezigheid van een concentratie cocaïne en een omzettingsproduct in het bloed van de verdachte" meldt het gerechtshof in Den Haag.