Zelenski roept Russen op om te protesteren tegen mobilisatie van Poetin: "Vecht terug, vlucht of geef je over."

"In deze oorlog zijn in zes maanden tijd 55.000 Russische soldaten omgekomen. Wil je nog meer? Nee? Dus protesteer! Vecht! Vlucht! Of geef je over aan het Oekraïense leger, lanceerde hij in het Russisch in zijn traditionele videotoespraak. "Dit zijn je opties om te overleven."

"U bent al medeplichtig aan alle misdaden (van het Russische leger), moorden en martelingen waarvan de Oekraïners het slachtoffer zijn. Omdat u zwijgt. Omdat u nog steeds zwijgt", beschuldigde Zelenski.

"Het is de tijd van jouw keuze. Voor mannen in Rusland is het de keuze om te sterven of te leven, om gehandicapt te worden of om je gezondheid te behouden. Voor vrouwen in Rusland is de keuze om hun echtgenoot, zonen, kleinzonen voor altijd te verliezen of om - hoe dan ook - proberen te beschermen tegen de dood, tegen oorlog, tegen één man", Vladimir Poetin, vervolgde Zelenski.