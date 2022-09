"100 dagen" wordt "50 dagen" in Roeselare: jongeren kiezen voor breuk met traditie 

De laatste 100 dagen van de middelbare schoolperiode vieren, is op veel plaatsen een traditie, ook in Roeselare. Daar heeft burgemeester Kris Declercq (CD&V) tijdens zijn jeugd zelf nog de traditie van de '100 dagen' uit de grond gestampt.

"Door corona is de viering van de '100 dagen' in 2020 niet kunnen doorgaan", vertelt Matthijs Samyn (CD&V). "Het jaar nadien is er een '50 dagen' van gemaakt. Die viel uiteraard later op het jaar en niet tijdens de winter wanneer er meer coronabesmettingen zijn. Dat is zo goed meegevallen, dat de laatstejaars zelf gevraagd hebben om vanaf nu altijd de laatste '50 dagen' van het middelbaar te vieren."