Dagboeken overleden "Harry Potter"-acteur Alan Rickman (Sneep) worden gepubliceerd: "Intieme, opmerkzame en erg grappige verhalen"

Het blijft lang niet bij passages over Harry Potter alleen: Rickman had een uitgesproken mening over politici, artiesten en films.

“11 september 2001. De aanval op het New York Trade Center. Repeteren voor "Private lives" in Londen. Vlak voor de dansrepetitie begint, komt het eerste bericht binnen. Een totale schok. De hele repetitie wordt irrelevant, maar we doen het toch. Om half acht ’s avonds kijken we naar de beelden op tv. Dat vliegtuig leek wel een mes dat door boter ging.”

"De film "About a boy", 2002. Het soort deprimerende Engelse film waarin alleenstaande moeders en Amnesty-medewerkers lelijke mensen in te grote truien zijn."

“14 februari 2007. Thuis gebleven en naar de Brit Awards gekeken. Liam Gallagher is een geweldige rockzanger maar een absolute klootzak.”

“3 mei 2008. Warm genoeg om buiten op het balkon te zitten. Koffie en The Guardian van zaterdag verdoven de nachtmerrie van Boris Johnson. Een fascistische burgemeester in Rome, Berlusconi, Sarkozy, president McCain?, Bush, Cameron in galop... God help ons.”

“5 november 2008. OBAMA WINT. Pas om 3 uur ’s nachts naar bed, en het lijkt erop dat er een wonder is gebeurd.”