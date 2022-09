Antwerpse goudfabriek naar de rechter tegen Groen maar die "laten zich niet muilkorven"

Op dit moment loopt er een openbaar onderzoek over de omgevingsvergunning van edelmetaalverwerkend bedrijf Value Trading in de Jacob Jacobsstraat in Antwerpen. Groen heeft daarover een flyer verspreidt bij de buurtbewoners en roept op om bezwaar in te dienen tegen de aanwezigheid van de fabriek in de woonbuurt. Volgens Value Trading bevat die flyer onwaarheden over de schadelijke stoffen die in de fabriek zouden worden gebruikt en stapte naar de rechter. Groen spreekt van pure intimidatie en eist een schadevergoeding.