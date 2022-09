Aperam Genk maakt als eerste gebruik van tijdelijke werkloosheid door energiecrisis en sluit voor een week

Aperam Genk wil tussen 28 oktober en 2 november een week sluiten. Het bedrijf wil een beroep doen op de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid in te roepen als gevolg van de energiecrisis. De topman van de Europese ­fabrieken van Aperam, Bernard Hallemans, bevestigde vrijdagavond aan De Standaard dat daarvoor een aanvraag is ingediend. Het systeem van tijdelijke werkloosheid is voor de werknemer zelf voordeliger dan een werkloosheidsuitkering. Die krijgt dan 70 in plaats van 65 procent van zijn loon met daarbovenop een werkgeverstoeslag.