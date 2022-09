Amerikaanse staat Arizona mag strenge abortuswet opnieuw invoeren, oordeelt rechter

In de praktijk was abortus sinds de uitspraak van het hooggerechtshof al zo goed als onmogelijk in Arizona, omdat er veel verwarring was over welke wetgeving nu van kracht was. Ook nu zal de juridische strijd wellicht voortgaan. Organisaties die ijveren voor het recht op abortus verwijzen vrouwen door naar naburige staten als Californië en New Mexico, waar het wel legaal is.