Britse belastingverlaging "voor de rijken" afgekraakt: economen noemen het "risicovolle gok", markten reageren negatief

Meteen na de aankondiging door de nieuwe minister van Financiën Kwasi Kwarteng, reageerde de markt negatief. Het pond zakte met 3 procent ten opzichte van de dollar en 1% ten opzichte van de euro. De aandelenkoersen kregen klappen. Economen noemen het plan "een risicovolle gok", omdat het niet zeker is of de economie de volgende jaren zal herpakken en of het overheidsbudget niet zal ontsporen. Paul Johnson van het Onafhankelijk Instituut voor Fiscale Studies verwees vanmorgen op de BBC naar de vorige belastingvermindering in 1972. "Ook toen was er een energiecrisis en politieke instabiliteit. Toen heeft het plan niet gewerkt en is de inflatie met een vijfde gestegen. Het verschil met vandaag is dat nu de Bank of England (de nationale Bank) de rentevoeten verhoogt om de inflatie in te perken en het overheidsbudget onder controle te houden, terwijl de regering onder Liz Truss net het omgekeerde doet en de markt ontregelt. Dat is een risico."