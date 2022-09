Deutsche Bank betaalt ruim 26 miljoen voor schikking met beleggers over laks toezicht op  zedendelinquent Brian Epstein

Deutsche Bank kreeg in 2020 van de overheid van de Amerikaanse staat New York al een boete van 150 miljoen dollar (154 miljoen euro) wegens falend toezicht op onder meer de omstreden financiële zaken van Jeffrey Epstein. Epstein, die nauwe banden onderhield met de politieke en financiële elite, vooral in de VS, overleed in 2019 in een Amerikaanse gevangenis. Hij werd ervan verdacht tussen 2002 en 2005 tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt.

Volgens de marktwaakhond had Deutsche Bank de miljardair op eigen initiatief benaderd om klant te worden, nadat die eerder al was veroordeeld wegens kindermisbruik in Florida. Epstein gebruikte zijn rekening om schikkingen te betalen, geld over te maken naar vrouwen in Oost-Europa, en 800.000 dollar af te halen voor reizen en andere uitgaven.