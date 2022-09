Gaat de straatverlichting binnenkort uit in uw gemeente? Fluvius doet dat aanbod om de elektriciteitsfactuur te drukken 

Geen openbare verlichting meer tussen 23u en 5u op weekdagen, wel nog op vrijdag- en zaterdagnacht. Dat is het aanbod van netbeheerder Fluvius waar gemeenten al dan niet op kunnen ingaan. Dat schrijft Het Nieuwsblad en wordt aan onze redactie bevestigd.

Het is helaas niet zo evident om de straatverlichting te doven, is bij heel wat burgemeesters te horen. Ze verwachten toch wel wat ongenoegen of zelfs protest van inwoners. Uit onderzoek zou blijken dat de veiligheid niet afneemt in het donker. Maar het onveiligheidsgevoel neemt wel toe, zo voorspellen ze.